Les fonds de grandes capitalisations américaines dominent la collecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions ont maintenu une forte attractivité auprès des investisseurs internationaux, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 14 et le 20 octobre, ils ont reçu 24,5 milliards de dollars (21 milliards d' euros) de flux nets, principalement vers les fonds US (+15,7 milliards). Les investisseurs ont privilégié les fonds de grandes capitalisations américaines, qui ont attiré 11,7 milliards de dollars. Peu d' autres catégories ont enregistré de collecte significative en Amérique du Nord. On peut toutefois noter le succès des fonds sur les financières (+2,8 milliards de dollars), des fonds tech (+1,6 milliard de dollars) et des fonds sur le secteur des matériaux (+1,2 milliard de dollars). Dans le reste du monde, les fonds actions émergentes ont collecté 1,2 milliard de dollars, tandis que ceux positionnés sur le Japon ont rendu 1,1 milliard. Les fonds actions européennes ont décollecté de 0,2 milliard de dollars.

Les fonds obligataires, qui ont enregistré une collecte famélique la semaine dernière, ont retrouvé des couleurs, avec +5,7 milliards de dollars. Cette bonne santé cache toutefois une intensification de la décollecte des fonds d' obligations investment grade, la locomotive des flux sur ce segment en temps normal. Ceux-ci ont rendu deux milliards de dollars, soit la pire décollecte depuis mars dernier. Les investisseurs internationaux leur ont préféré les fonds d' obligations à haut rendement (+2,4 milliards de dollars), les fonds d' obligations souveraines (+3,1 milliards de dollars dont 1,8 pour les titres indexés à l' inflation), et la dette bancaire (+1,1 milliard de dollars). Les fonds monétaires ont, eux, rendu 4,2 milliards de dollars.