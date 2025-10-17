Les fonds d'actions américains regagnent du terrain grâce aux paris sur les baisses de taux d'intérêt et aux résultats optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américaines ont connu un regain de demande au cours de la semaine du 15 octobre, alors que les signaux de nouvelles réductions de taux de la part du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et un début solide de la saison des bénéfices des entreprises ont atténué les inquiétudes concernant les tarifs douaniers et la fermeture du gouvernement.

Les données du LSEG ont montré que les investisseurs ont acheté un montant net de 1,04 milliard de dollars dans des fonds d'actions américaines, récupérant près d'un quart des 4,45 milliards de dollars de sorties de la semaine précédente.

Des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Morgan Stanley MS.N et de Bank of America BAC.N ont également contribué à renforcer le sentiment de risque après une semaine de retraits.

Les investisseurs ont injecté environ 4,39 milliards de dollars dans les fonds sectoriels américains, prolongeant les achats dans ces fonds pour une quatrième semaine consécutive.

Ils ont acheté des fonds des secteurs technologique et financier pour un montant notable de 1,18 milliard de dollars et 920 millions de dollars, respectivement.

Les segments des fonds américains à grande et à petite capitalisation ont toutefois enregistré des sorties hebdomadaires de 2,42 milliards de dollars et de 114 millions de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des entrées hebdomadaires nettes de 495 millions de dollars.

Les fonds du marché monétaire ont enregistré des sorties nettes de 20,98 milliards de dollars au cours de la semaine, ce qui a mis fin à une tendance de trois semaines d'entrées nettes.

Les fonds obligataires américains ont enregistré une deuxième collecte hebdomadaire consécutive de 6,49 milliards de dollars.

Les fonds de qualité à court et moyen terme, les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme et les fonds de dette municipale se sont distingués en recevant des entrées de 2,13 milliards de dollars, 890 millions de dollars et 678 millions de dollars, respectivement.