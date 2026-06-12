Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire depuis trois semaines

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Au cours de la semaine qui s'est terminée le 10 juin, les investisseurs ont retiré des fonds des fonds d'actions américains, par prudence face à une vague de ventes sur les marchés et à l'anticipation d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale pendant plus longtemps, mais ils ont néanmoins renforcé leur exposition au secteur technologique.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont retiré 12,57 milliards de dollars nets des fonds d'actions américains, enregistrant ainsi leur première sortie nette hebdomadaire depuis le 20 mai.

Les paris sur une hausse des taux ont bondi après la publication d'un rapport sur l'emploi solide la semaine dernière et d'un chiffre d'inflation élevé mercredi , mais les probabilités d'une hausse en octobre ont reculé à 34,6 % contre 51 % grâce à un regain d'espoir concernant un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, comme l'a montré le CME FedWatch .

Les fonds américains à grande capitalisation ont enregistré 10,2 milliards de dollars de sorties nettes au cours de la semaine, tandis que les fonds à moyenne et petite capitalisation ont enregistré des achats nets de 1 milliard et 2,22 milliards de dollars, respectivement.

Le secteur technologique a enregistré 4,39 milliards de dollars d'achats nets hebdomadaires, ces fonds restant populaires pour la dixième semaine consécutive. Les investisseurs ont également acheté pour 655 millions de dollars de fonds du secteur financier.

Les entrées de capitaux dans les fonds obligataires américains ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines, à 12,08 milliards de dollars au cours de la semaine.

Les investisseurs ont acheté pour 5,09 milliards de dollars de fonds de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, le montant le plus élevé en cinq semaines, tandis que les achats nets de 4,14 milliards de dollars dans les fonds d'État et du Trésor à échéance courte à moyenne ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 16,34 milliards de dollars, après 111,36 milliards de dollars d'achats nets la semaine précédente.