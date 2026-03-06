Les fonds d'actions américains enregistrent les plus fortes sorties de capitaux depuis huit semaines en raison des inquiétudes géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré leurs ventes nettes hebdomadaires les plus importantes depuis huit semaines au cours des sept jours précédant le 4 mars, les investisseurs réduisant leur exposition au risque sur fond d'inquiétudes concernant le conflit israélo-américain avec l'Iran et son impact potentiel sur l'inflation et les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les investisseurs ont cédé un montant net de 21,92 milliards de dollars de fonds d'actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente leurs ventes nettes hebdomadaires les plus importantes depuis le 7 janvier, selon les données de LSEG Lipper.

Alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa septième journée vendredi, les prix du pétrole étaient en passe d'enregistrer les plus fortes hausses hebdomadaires depuis le début de l'année 2022, attisant les craintes d'inflation, ce qui pourrait retarder les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine.

Les fonds de croissance américains ont subi des sorties de fonds d'une valeur de 11,15 milliards de dollars, les plus importantes pour une semaine depuis le 17 décembre 2025. Les investisseurs ont tout de même acheté pour 146 millions de dollars de fonds "value", enregistrant ainsi un quatrième achat net hebdomadaire.

Les fonds sectoriels, quant à eux, ont enregistré des entrées hebdomadaires de 1,2 milliard de dollars, les investisseurs ayant acheté des fonds industriels, des services publics, des métaux et des mines pour une valeur de 1,65 milliard de dollars, 671 millions de dollars et 582 millions de dollars, respectivement.

La demande de valeurs refuges a porté les entrées hebdomadaires de fonds monétaires à 22,51 milliards de dollars, un plus haut en huit semaines.

Les fonds obligataires américains ont attiré un neuvième achat net hebdomadaire, s'élevant à 7,29 milliards de dollars.

Les fonds de qualité à court et moyen terme, les fonds de dette municipale et les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme ont fait l'objet d'achats nets significatifs de 1,71 milliard de dollars, 1,44 milliard de dollars et 929 millions de dollars, respectivement.