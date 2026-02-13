Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties en raison de l'incertitude quant à la baisse des taux d'intérêt et des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties au cours de la semaine du 11 février en raison des inquiétudes concernant les dépenses des entreprises liées à l'intelligence artificielle et de l'amélioration du rapport sur l'emploi qui a réduit les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 1,42 milliard de dollars des fonds d'actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente les premières ventes nettes hebdomadaires depuis le 21 janvier, selon les données de LSEG Lipper.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 2,03% jeudi sur fond d'inquiétudes renouvelées quant aux perturbations potentielles de l'intelligence artificielle dans différents secteurs, notamment les logiciels, les services juridiques et la gestion de patrimoine.

Les investisseurs, quant à eux, attendaient les données sur l'inflation de janvier prévues vendredi pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives des taux d'intérêt.

Les fonds d'actions américaines à grande et moyenne capitalisation ont enregistré des sorties de 12,34 milliards de dollars et 787 millions de dollars, respectivement, au cours de la semaine, tandis que les fonds à petite capitalisation ont inversé la tendance avec des entrées nettes de 2,01 milliards de dollars.

Les investisseurs ont injecté 13,37 milliards de dollars dans les fonds obligataires américains, prolongeant leur récente série d'achats nets pour la sixième semaine consécutive.

Les fonds de qualité à court et moyen terme, les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme et les fonds à revenu fixe imposables domestiques se sont distingués avec 4,29 milliards de dollars, 3,09 milliards de dollars et 2,7 milliards de dollars, respectivement, d'entrées nettes.

Les investisseurs, quant à eux, ont retiré 25,83 milliards de dollars des fonds monétaires américains après deux semaines successives d'entrées nettes.