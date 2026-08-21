Les fonds d'actions américains enregistrent des entrées de capitaux malgré les pressions du marché

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Les investisseurs américains ont été des acheteurs nets de fonds d'actions pour la deuxième semaine consécutive jusqu'au 19 août, soutenus par une saison des résultats solide et des données d'inflation plus modérées , alors même que la correction sur le marché obligataire et la hausse des cours du pétrole pesaient sur les marchés.

Les investisseurs ont acheté pour 11,72 milliards de dollars nets de fonds d’actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente l’afflux hebdomadaire le plus important depuis le 29 juillet, selon les données de LSEG Lipper.

Anthropic a prévu une forte croissance de son chiffre d’affaires en début de semaine, renforçant ainsi l’enthousiasme des investisseurs en fonds face à une saison des résultats solide au cours de laquelle environ 85 % des 468 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les estimations moyennes des analystes, selon les données de LSEG.

Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia NVDA.O la semaine prochaine pour avoir des indications sur la demande en infrastructures d’IA et sur le chiffre d’affaires des centres de données.

Les principaux indices américains, le Dow Jones Industrial Average .DJI , le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite

.IXIC , ont quant à eux reculé respectivement de 1,32 %, 0,87 % et 1,00 % jeudi, la hausse des rendements des bons du Trésor et le rebond des cours du pétrole brut ayant freiné l’appétit pour le risque.

Les fonds d’actions américaines à grande capitalisation et à capitalisation mixte ont enregistré des entrées de capitaux de 9,58 milliards de dollars et 1,36 milliard de dollars, respectivement, au cours de la semaine. Les fonds à moyenne et petite capitalisation ont en revanche enregistré des sorties de capitaux de 809 millions de dollars et 70 millions de dollars, respectivement.

Par ailleurs, les investisseurs ont retiré 3,1 milliards de dollars nets des fonds sectoriels américains. Ils ont retiré 1,87 milliard de dollars des fonds financiers, 623 millions de dollars des fonds consacrés aux biens de consommation courante et 444 millions de dollars des fonds industriels, tout en investissant 287 millions de dollars dans les fonds technologiques.

Les fonds obligataires américains ont attiré des entrées nettes de 9,92 milliards de dollars au cours de la semaine, soit le total hebdomadaire le plus élevé depuis le 15 juillet.

Les investisseurs ont acheté pour 2,63 milliards de dollars de fonds obligataires généraux nationaux imposables, 1,93 milliard de dollars de fonds de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, et 1,93 milliard de dollars de fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 3,57 milliards de dollars, mettant fin à une série de deux semaines de rentrées.