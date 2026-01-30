Les fonds d'actions américaines attirent des flux avant les résultats des grandes capitalisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américaines ont connu un regain d'afflux au cours de la semaine du 28 janvier, soutenus par des attentes optimistes avant les bénéfices des méga-capitalisations, malgré les craintes suscitées par les dernières menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump .

Selon les données de LSEG Lipper, les fonds d'actions américaines ont attiré 10,73 milliards de dollars de flux entrants au cours de la semaine, contre environ 5,25 milliards de dollars de flux sortants il y a une semaine.

Les fonds sectoriels d'actions, en particulier, ont enregistré des investissements nets hebdomadaires de 6,07 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé pour une semaine depuis au moins 2022.

En tête des investissements nets sectoriels, les secteurs de la technologie, de la finance et des métaux et mines ont attiré respectivement 1,72 milliard, 1,44 milliard et 1,39 milliard de dollars.

Les fonds obligataires ont vu leur récente série d'achats nets se prolonger pour une quatrième semaine consécutive, ces fonds ayant attiré 13,16 milliards de dollars d'investissements nets hebdomadaires.

Les investisseurs ont surtout acheté des fonds américains de qualité à court et moyen terme, des fonds de titres à revenu fixe imposables sur le marché intérieur et des fonds de dette municipale, en injectant respectivement 5,31 milliards de dollars, 3,28 milliards de dollars et 2,06 milliards de dollars dans ces fonds.

Parallèlement, les fonds du marché monétaire ont mis fin à une série de ventes de deux semaines en enregistrant un afflux net de 9,64 milliards de dollars.