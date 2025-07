Les fonds crypto collectent fortement

information fournie par Reuters • 31.07.2025 • 08:36 •

Accor a fait état jeudi d'un bénéfice de base plus important que prévu au premier semestre, aidé par les hausses de prix et par la diversification de son portefeuille, et alors que la demande globale reste soutenue malgré un contexte macro-économique tendu et des ... Lire la suite