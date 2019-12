Les fonds ayant le label ISR français totalisent 121Md€ d' encours

(NEWSManagers.com) - Ce sont 321 fonds de 59 sociétés de gestion qui ont reçu le label ISR français à la date du 2 décembre 2019. Ils représentent un encours de plus de 121 milliards d' euros. Ce chiffre est en forte croissance par rapport à septembre 2018. A cette date, le label ISR couvrait alors 149 fonds de 32 sociétés de gestion, pour un montant de 41 milliards d' euros.

Parmi les sociétés ayant récemment obtenu le label figure notamment BlackRock, qui a fait labelliser 11 fonds dont huit ETF.

Les sociétés ayant le plus de fonds labellisés sont Axa IM, BNP Paribas AM, La Banque Postale AM et Mirova et Ostrum (groupe Natixis).

Le Label ISR a été lancé le 18 novembre 2016 par le ministre de l' Economie et des Finances. L' objectif était d' offrir aux investisseurs et épargnants " une meilleure visibilité sur les produits ISR " .

Certains professionnels de l' investissement responsable le critiquent toutefois, estimant qu' il n' est pas assez exigeant, notamment par rapport à d' autres labels européens.