Les fonds article 8 renouent avec la collecte au premier trimestre

Premier trimestre contrasté pour les fonds durables se réclamant de la réglementation européenne sur la transparence extra-financière SFDR. Les fonds article 8 ont renoué avec la collecte, à hauteur de 14 milliards d’euros, après trois trimestres de rachats nets. Dans le même temps, les fonds article 9 ont accusé des rachats pour le deuxième trimestre consécutif, voyant sortir près de 4 milliards d’euros.

Les fonds article 9 ayant accusé les plus forts retraits sont le Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, avec 928 millions d’euros. Ce fonds, qui était fermé aux nouveaux investisseurs, vient d’ailleurs d’être rouvert. Les deux autres sont le BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund (-556 millions) et le RobecoSAM Smart Energy Equities (-470 millions).

A titre de comparaison, les fonds article 6, qui n’ont aucune caractéristique ESG, ont drainé 43 milliards d’euros nets, ce qui représente une hausse importante par rapport aux trimestres précédents, où la collecte était faible. Sur les cinq trimestres précédents, les fonds article 6 ont affiché des flux plus importants que les fonds articles 8 et 9.

Néanmoins, les encours des fonds articles 8 et 9 ont augmenté de plus de 4?% au premier trimestre pour atteindre un niveau record de 5.500 milliards d’euros. Leur part de marché atteint 60?% de l’univers des fonds dans l’Union européenne, mais principalement en raison du mouvement de reclassification de fonds articles 6 en articles 8 ou 9. Environ 220 fonds ont modifié leur statut SFDR au cours du premier trimestre, dont environ 190 qui sont passés de l’article 6 à l’article 8.

Amundi (avec Lyxor) reste le principal acteur des fonds articles 8, avec une part de marché en termes d’encours de 4,8?%. La société de gestion française est suivie par BlackRock (incluant iShares) et DWS (incluant Xtrackers). Côté articles 9, Handelsbanken reste leader, avec une part de marché de 9,6?% en mars. Pictet et Candriam le suivent.

Laurence Marchal