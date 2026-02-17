Les fonds allemands ont collecté 154 milliards d’euros en 2025

Le secteur de la gestion d’actifs en Allemagne continue de battre des records d’encours, selon les données publiées le 10 février par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). En 2025, les actifs des fonds allemands ont enregistré une progression de 8,5% sur un an pour atteindre 4.851 milliards d’euros, contre 4.471 milliards d’euros à fin 2024 .

Dans le détail, la plus grande part des encours, soit 2.287 milliards d’euros, sont concentrés dans les fonds spéciaux ouverts (Spezialfonds), notamment appréciés par les investisseurs institutionnels. Pour les fonds ouverts aux investisseurs, l’encours atteint 1.839 milliards d’euros (+ 4,7% sur un an) tandis que les fonds fermés ont enregistré un encours de 64 milliards d’euros (+3,6% sur un an).

De son côté, les mandats discrétionnaires ont vu leurs actifs sous gestion se rétracter légèrement avec 661 milliards d’euros, contre 663 milliards d’euros en 2024, soit une baisse de 0,3%.

Des fonds immobiliers qui poursuivent leur décollecte

Pour l’année 2025, les fonds allemands ont attiré 154 milliards d’euros, soit 86 milliards d’euros d’entrées nettes pour les fonds ouverts dédiés aux particuliers et 57 milliards d’euros pour les fonds cotés (ETF). Il s’agit de leur meilleure collecte annuelle depuis 2021 (257 milliards d’euros). Côté flux, les fonds actions ont montré la voie de la collecte en 2025. Ces derniers ont enregistré des souscriptions nettes de 52 milliards d’euros, dont 45,6 milliards d’euros dans les ETF actions et 6,4 milliards d’euros dans les fonds gérés activement.

Les fonds obligataires ont par ailleurs attiré 30,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 11,5 milliards d’euros via les ETF. Dans le détail, les investisseurs se sont essentiellement focalisés sur les fonds obligataires à maturité courte (18,1 milliards d’euros) ainsi que dans les fonds d’obligations d’entreprise (10,8 milliards d’euros).

Les fonds monétaires ont généré 6,6 milliards d’euros de souscriptions nettes tandis que les fonds diversifiés ont enregistré une collecte de 2,3 milliards d’euros. En revanche, les fonds immobiliers enchaînent les déconvenues avec de nouvelles sorties nettes observées au cours des quatre trimestres de 2025 (de 1,5 à 2,1 milliards de rachats par trimestre). Au total, la décollecte s’élève à 7,7 milliards d’euros sur un an.

Changement de données pour les ETF en 2025

Pour les encours, l’association souligne que les fonds actions détiennent un patrimoine de 932 milliards d’euros, dont 405 milliards d’euros pour des ETF actions. En revanche, la BVI précise que les comparaisons avec les années précédentes sont impossibles pour les ETF introduits en 2025.

Jusqu’en 2024, les sociétés de fonds ne pouvaient déclarer que des ETF principalement destinés au marché allemand. Avec la croissance rapide des ETF, l’écart entre les chiffres de la BVI et la taille réelle du marché allemand s’est profondément creusé. Depuis 2025, l’association coopère désormais avec le dépositaire central de titres Clearstream. Une décision qui modifie légèrement les données des ETF en Allemagne pour l’année 2025.

Bastien Boname