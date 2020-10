Les fonds actions US ont souffert d'une très forte décollecte

(NEWSManagers.com) -

Les variations de collecte sur les fonds actions américaines ont récemment pris une ampleur quasi-inégalée. Après une semaine à +23,7 milliards de dollars, ces fonds ont cette fois subi une décollecte de 25,8 milliards de dollars entre le 17 et le 23 septembre. Selon les données du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire du BofA Global Research sur les flux mondiaux dans les fonds d'investissements, il s'agit de la troisième plus importante décollecte de l'histoire sur les fonds actions US. Fait remarquable, les fonds en actions tech ont connu leur premier véritable coup d'arrêt depuis l'explosion des valeurs technologiques, avec une décollecte d'un milliard de dollars, qui n'a pas connu d'équivalent depuis 15 mois.

Mais l'inquiétude ne se limite pas à ces catégories d'actifs. Sur l'obligataire, les fonds investment grade ont enregistré leur plus petite collecte du semestre, avec 3,2 milliards de dollars. Autre signe d'inflexion de la part des allocataires, les fonds d'obligations à haut rendement ont rendu 5,4 milliards de dollars de parts, soit le chiffre le plus important depuis le début de la crise du Covid-19 en mars. Le cash n'est pas non plus épargné, puisque les fonds monétaires ont aussi décollecté, de 6,9 milliards de dollars. Un montant qui s'avère cependant bien inférieur aux dernières statistiques. A l'inverse, l'or retrouve son attrait, avec un flux net de 1,4 milliard de dollars.

Prise dans son ensemble, la classe des fonds actions a rendu 22,8 milliards de dollars. Outre les fonds US, dont seuls les contracycliques ont reçu des flux positifs, les fonds européens ont également cédé, avec -0,9 milliard. Les fonds Japon et pays émergents ont reçu des collectes quasi-nulles.

Sur l'obligataire, qui a connu sa plus petite collecte sur six mois avec +1,3 milliard de dollars, les flux sont très faibles sur la majeure partie des sous-catégories, à l'exception du high yield et de l'investment grade, ainsi que du souverain (+1,7 milliard).