Les fonds actions japonaises en tête de la collecte hebdomadaire hors monétaire

(NEWSManagers.com) - Une fois n' est pas coutume, les investisseurs internationaux ont plébiscité les fonds d' actions japonaises. Ces véhicules, généralement boudé ces deux dernières années, terminent cette fois en première position de la collecte hebdomadaire hors monétaire, avec 4,3 milliards de dollars de flux nets (3,7 milliards d' euros), selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Ce retour en grâce est concomitant avec la nomination du nouveau Premier ministre Fumio Kishida le 4 octobre dernier. Ce membre du Parti libéral-démocrate a remplacé Yoshihide Suga, le successeur de Shinzo Abe, qui quitte ses fonctions après seulement un an au pouvoir.

La collecte des fonds actions, qui s' élève au total à 13 milliards de dollars dans le monde, est également marquée par un résultat proche de zéro aux Etats-Unis. Les flux positifs dans les fonds de grandes capitalisations (+3 milliards), les stratégies value (+1,5 milliard) et les financières (+0,7 milliard) ont été contrebalancés par des retraits tout aussi importants dans les fonds croissance (-2,8 milliards), santé (-1,5 milliard) et matériaux (-0,5 milliard). Dans le reste du monde, les fonds actions émergentes ont reçu deux milliards de dollars, tandis que les fonds actions européennes en ont rendu 1,3 milliard.

Les fonds obligataires ont, pour leur part, souffert d' une certaine apathie des investisseurs, avec une faible collecte de 3,9 milliards de dollars. Elle se concentre sur deux segments : les fonds d' obligations investment grade (+2,1 milliards) et les fonds d' obligations souveraines indexées à l' inflation (+1,8 milliard). Les fonds monétaires ont, eux, collecté 14,9 milliards de dollars.