Les fonds actions gardent la vedette de la collecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 12,6 milliards de dollars dans le monde sur la semaine au 19 mai 2021, selon les données du " Flow Show" , le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Cette classe d' actifs domine encore la collecte hebdomadaire mondiale par rapport aux autres. Les ETF ont de nouveau raflé la quasi-totalité de ces montants par rapport aux fonds mutuels classiques, avec des entrées nettes de 12,2 milliards de dollars.

A noter que les fonds actions japonaises ont affiché le plus important volume de souscriptions nettes en sept semaines avec 2,3 milliards de dollars. A l' inverse, les fonds tech ont accusé leurs plus importantes sorties depuis décembre 2018 avec -1,1 milliard de dollars.

Les fonds obligataires ont quant à eux drainé 6,9 milliards de dollars sur la semaine sous revue. Les fonds d' obligations gouvernementales ont enregistré leur plus forte collecte en six mois avec 2,8 milliards de dollars, alors que la Fed entrouvre la porte à une réduction de son soutien à l' économie. A l' inverse, les fonds obligataires à haut rendement ont subi leurs plus forts rachats en dix semaines, avec 3,3 milliards de dollars.

Les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars. Les fonds métaux précieux ont enregistré leur plus forte collecte en 15 semaines avec 1,3 milliard de dollars.