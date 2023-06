Les fonds actions britanniques ont largement réduit leur allocation au tabac depuis trois ans

- Le fabricant de cigarettes Philip Morris a beau se présenter comme une entreprise en ligne avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’industrie du tabac fait de plus en plus souvent l’objet d’exclusions dans les politiques d’investissement durables des sociétés de gestion. Dans les fonds actions britanniques gérés de manière active, cette tendance s’est accompagnée de désinvestissements importants des valeurs liées au tabac sur les trois dernières années. Le fournisseur de recherche Copley Fund Research a passé au crible les portefeuilles de 267 fonds actions britanniques actifs. Il observe que le déclin dans la détention par ces fonds de titres liés à l’industrie du tabac a commencé début 2020 alors que plus de 70% d’entre eux étaient investis sur le secteur. «Depuis lors, et peut-être en raison d’une prise de conscience croissante des investisseurs en matière d’ESG, la trajectoire de l’actionnariat s’est orientée vers une baisse agressive, avec aujourd’hui 47,2?% d’actions détenues par les fonds (à fin avril 2023, ndlr), soit le taux le plus bas jamais enregistré», note Copley Fund Research.Quelque 59 fonds, dont des fonds de Schroders, Santander et Invesco, parmi ceux analysés ont entièrement coupé leur allocation au secteur du tabac entre avril 2020 et avril 2023. Autre constat tiré par le fournisseur de recherche, le tabac représentait le troisième secteur auquel les fonds analysés allouaient le plus en 2011, il n’est plus que le douzième aujourd’hui. «Pour les fonds qui détiennent toujours une participation importante dans le secteur du tabac, cela devient de plus de plus une vue de marché non-consensuelle», résume Copley Fund Research.

Adrien Paredes-Vanheule