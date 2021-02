Les fonds actions battent leur record de collecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs sont plus que jamais haussiers sur les actions. Les fonds actions ont battu leur record de souscriptions sur sept jours, avec 58,1 milliards de dollars reçus entre le 4 et le 10 février, selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Le précédent record de 44,5 milliards de dollars avait été atteint durant la semaine suivant l'élection de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis début novembre.

La grande majorité de la collecte s'est faite sur le marché américain (36,3 milliards de dollars). Les fonds grandes capitalisations ont mené la danse, avec 25,1 milliards de dollars de flux nets. Ceux sur les petites capitalisations, qui sont sur une bonne lancée depuis le début de l'année, ont maintenu leur attractivité avec +5,6 milliards de dollars. En matière de styles, la gestion croissance (+2,4 milliards de dollars) supplante la " value" (+1 milliard), en vogue depuis quelques semaines. Sur les secteurs, la tech, star des marchés, bat son record de la semaine précédente, avec +5,4 milliards de dollars. Elle est suivie par les entreprises de l'énergie (+1,9 milliard) et les financières (+1,8 milliard). Dans le reste du monde, les marchés émergents, très dynamiques depuis cinq mois, ont reçu 5,4 milliards de dollars, le Japon 1,7 milliard, et l'Europe 0,6 milliard. Au global, les fonds indiciels cotés ont attiré la majorité des flux, avec 46,7 milliards de dollars, tandis que les gérants actifs ont collecté 11,4 milliards.

Comparé aux fonds actions, la gestion obligataire a connu un semaine banale mais de bonne facture, avec 13,1 milliards de dollars de flux nets. Les fonds obligations investment grade sont toujours en tête avec +7,3 milliards de dollars, suivis par les obligations émergentes (+3,1 milliards) et les obligations municipales nord-américaines (+2,3 milliards). Les obligations souveraines indexées à l'inflation sont à nouveau plébiscitées, avec +1,7 milliard de dollars.

A l'inverse, les fonds monétaires continuent à décollecter, cette semaine-ci de 10,6 milliards de dollars. Les fonds or, qui connaissent une collecte quasi ininterrompue près d'un an, ont pourtant rendu cette semaine 0,8 milliard de dollars.