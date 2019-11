Les fonds actions attirent plus que les fonds obligataires sur la semaine

(NEWSManagers.com) -

Les fonds actions ont collecté près de deux fois plus que les fonds obligataires, selon l'étude hebdomadaire de BofA Merrill Lynch Global Research.

Pour la semaine se terminant au 13 novembre , les fonds en actions ont attiré 9,7 milliards de dollars, contre 4,2 milliards dans les fonds obligataires, selon le Flow Show hebdomadaire de BofA Merrill Lynch Global Research. Les fonds investis sur l'or ont, quant à eux, subi des retraits de 1,7 milliard de dollars, les plus importants depuis décembre 2016.

Comme presque chaque semaine dans les fonds actions, ce sont les ETF qui ont dominé la collecte avec des souscriptions de 14,6 milliards de dollars, tandis que les fonds gérés de manière active ont subi 5 milliards de sorties. BofA note également que 15% de la collecte brute depuis le début de l'année s'est effectuée ces trois dernières semaines sur les actions. Les fonds actions subissent en effet une décollecte de 189 milliards de dollars depuis le début de l'année. Néanmoins, il s'agit de la quatrième semaine positive sur la classe d'actifs, portée par la situation macroéconomique et les fonds émergents (3,3 milliards). Les fonds en actions européennes s'en sortent également bien avec une collecte de 1,5 milliard de dollar, la quatrième semaine positive de suite. Par style de gestion, ce sont néanmoins les actions value US qui s'en tirent le mieux, avec 0,9 milliard.

Les fonds obligataires investment grade battent des records de flux entrants (3,9 milliards de dollars), pour leur 43ème semaine positive. Les fonds high yield, pénalisés par le retour en territoire négatif de cette classe d'actifs, ont pour leur part ralenti à 0,7 milliard. La dette émergente a attiré 1,3 milliard et les fonds en obligations souveraines 0,9 milliard. Enfin, les MBS demeurent solides, avec une 44è semaine sur 45 positive (0,3 milliard).

Au total, le cash demeure à la première place du classement des flux depuis le 1er janvier, avec 553 milliards de dollars. Il est suivi par le crédit (342 milliards), et les obligations souveraines (48 milliards).