Les fonds actifs sous-performent en temps de stress de marché, selon l'Esma

(NEWSManagers.com) - Le superviseur européen des marchés financiers Esma a comparé la performance de 3,155 fonds Ucits européens – dont 90% de fonds actifs – à celle de leurs indices de référence sur la période du 19 février au 30 juin 2020. Une période durant laquelle les marchés ont été mis à rude épreuve avec un épisode de crise boursière lié à la pandémie de Covid-19.

Dans son étude, publiée ce lundi, l’Esma divise cet épisode en trois séquences : le stress (19 février – 31 mars 2020), le retournement (1er avril –19 mai) et la stabilisation (19 mai – 30 juin). Durant la phase de stress, l’Esma note que les fonds analysés ont perdu jusqu’à plus de 30% en ligne avec la chute des indices. Cependant, plus de la moitié des fonds analysés ont sous-performé, net de frais, leurs benchmarks sur cet épisode de stress.

Puis, durant la phase de retournement, les rendements ont progressé de 11% en moyenne, plus que les indices Eurostoxx 50 et Eurostoxx 600 (+7% et +8% respectivement). Enfin, lors de la phase de stabilisation, les rendements sont restés positifs autour de 5% en moyenne tant pour les fonds actifs que pour les indices de référence inscrits dans leurs prospectus. Seuls 32% des fonds actifs ont fait moins bien que leur indice de référence. L’Esma en conclut qu’elle a été « incapable d’identifier une surperformance nette claire des fonds actifs comparé à leurs indices dans leurs prospectus dans la période du 19 février au 30 juin 2020 ».

Aussi l’Esma remet en cause l’hypothèse selon laquelle les fonds actifs battent de façon constante les fonds passifs lors des périodes de stress de marché. Celle-ci ne tient pas en considérant son échantillon de fonds. En moyenne, durant les pires jours de la crise du Covid – soit la dernière semaine de mars - les fonds gérés activement ont sous-performé de 0,8% net leurs indices de référence lorsque les fonds passifs les sous-performaient de 0,01% net en moyenne, calcule le superviseur.

L’Esma note par ailleurs que les fonds actifs présentant les meilleures performances nettes et battant constamment leur indice de référence sur la période concernée étaient les mieux notés par l’agence de notation de fonds Morningstar. « Pour le reste des fonds analysés, la performance ajustée au benchmark était autour de zéro ou clairement négative », résume le superviseur.