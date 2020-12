Les fonds à impact enregistrent une croissance de 92% en un an

(NEWSManagers.com) -

France

Invest, l'association française des investisseurs pour la croissance,

vient de publier un annuaire des fonds d'investissement à impact en

France, dans lequel l'association recense 86 fonds d'investissement à

impact et près de 1.200 entrepreneurs financés pour un total de 3,257

milliards d'euros. Les encours sont en hausse de 92% sur un an,

témoignant de l'engouement de la place pour les investissements à

impact.

Les impacts recherchés concernent à 91% l'environnement et à 85% l'emploi inclusif.

Au sein de France Invest, 33 sociétés de gestion sont regroupées au

sein d'un club dédié à l'investissement à impact. Les fonds à impact

regroupent 200 profesionnels en France selon l'annuaire.

" L' investissement à impact a commencé dans l' univers du Private Equity et tend à s' étendre dans d' autres classes d' actifs, y compris les fonds cotés, avec la promesse d' un rendement financier et d' un impact positif (social ou environnemental). Pour garder cette ambition, il convient de faire collaborer les nouveaux entrants issus du monde du coté, les sociétés de gestion " traditionnelles " , et les acteurs historiques de l' investissement à impact, afin de partager leurs expériences" , écrivent les auteurs du rapport.