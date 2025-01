"Les fondamentaux devraient rester favorables malgré une croissance anémique en zone euro" (AXA IM)

(AOF) - "En 2025, à court terme, l’inflation et la croissance américaines pourraient avoir un impact sur la courbe des taux et la demande de crédit en Europe", anticipe Boutaina Deixonne, Head of Euro IG and HY Credit chez AXA IM. Elle poursuit : "Nous nous attendons également à des primes de risque de crédit des entreprises plutôt stables dans les mois à venir, ce qui suggère que la principale source de rendement sera probablement le portage".

Selon Boutaina Deixonne, les fondamentaux devraient rester assez favorables, en dépit d'une croissance anémique dans la zone euro.

"Nous nous attendons à ce que les indicateurs de qualité de crédit des entreprises européennes se stabilisent, voire s'améliorent", ajoute-t-elle.

Avant de conclure : "La discipline financière et la préservation de la liquidité ont tendance à rester au centre des préoccupations en Europe. Ainsi, nous ne nous attendons pas à une vague " d'anges déchus " ni à une hausse du taux de défaut, même si nous anticipons une légère diminution du nombre " d'étoiles montantes ".