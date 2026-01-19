 Aller au contenu principal
Les fonctionnaires danois ne participeront pas à Davos en raison du différend sur le Groenland, Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des fonctionnaires danois ne participeront pas au Forum économique mondial de Davos cette semaine, en raison de l'intensification du différend sur le Groenland, a rapporté Bloomberg News lundi.

"Nous pouvons confirmer que le gouvernement danois ne sera pas représenté à Davos cette semaine", a déclaré le WEF à Bloomberg.

Groenland
