Les fonctionnaires danois ne participeront pas à Davos en raison du différend sur le Groenland, Bloomberg News

Des fonctionnaires danois ne participeront pas au Forum économique mondial de Davos cette semaine, en raison de l'intensification du différend sur le Groenland, a rapporté Bloomberg News lundi.

"Nous pouvons confirmer que le gouvernement danois ne sera pas représenté à Davos cette semaine", a déclaré le WEF à Bloomberg.