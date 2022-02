Les flux hebdomadaires restent orientés quasi-exclusivement vers les fonds actions

(NEWSManagers.com) - La tendance du tout actions se poursuit dans l’univers des fonds. Entre le 3 et le 9 février, les flux de collecte se sont quasi-exclusivement dirigés vers les fonds actions, qui ont reçu 46,6 milliards de dollars nets (40,9 milliards d’euros), selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. A l’inverse, les fonds obligataires et les fonds monétaires ont poursuivi leur chemin de croix, avec des retraits nets respectifs de 10,5 milliards et 47,5 milliards de dollars.

La collecte des fonds actions est en route pour battre le record de l’année 2021. Depuis le début de l’année, elle s’élève à 153 milliards de dollars, soit deux milliards de plus que sur l’exercice précédent à la même période. Les analystes du BofA Global Research notent pourtant que leur indice du sentiment haussier (« bullish » en anglais) chez les investisseurs se trouve au plus bas depuis août 2020. Lorsque l’on regarde à la loupe les flux hebdomadaires, on remarque que la très grande majorité s’est dirigée vers les fonds de grandes capitalisations américaines, qui ont attiré 34,1 milliards de dollars. Cela représente d’ailleurs la quasi-totalité des flux vers les fonds d’actions américaines, qui s’élèvent à 35,2 milliards de dollars. Dans les autres régions, les fonds d’actions émergentes ont reçu 5,3 milliards de dollars, et les fonds d’actions européennes 2,2 milliards. Les fonds d’actions japonaises ont eux décollecté 1,4 milliard.

Dans l’obligataire, les fonds de titres d’entreprises ont enregistré leur cinquième semaine consécutive de décollecte. Les retraits s’élèvent à 4,9 milliards de dollars pour les fonds d’obligations investment grade, et à 5,2 milliards pour les fonds d’obligations à haut rendement. Dans l’univers souverain, les fonds de dette au nominal ont reçu 0,8 milliard, tandis que leurs équivalents investissant sur des titres indexés à l’inflation ont rendu 2,6 milliards. Les fonds de dette bancaire, discrets pendant de nombreux mois, continuent d’engranger des flux, avec +1,8 milliard de dollars cette semaine.