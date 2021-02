Les flux hebdomadaires de capitaux s'orientent vers la tech, le rendement et les métaux précieux

(NEWSManagers.com) - La semaine du 28 janvier au 3 février aura vu les investisseurs chercher à retrouver du rendement, à se renforcer, encore et toujours, sur les valeurs technologiques, et à se protéger de l'inflation. Selon les données du " Flow Show " , le rapport de BofA Global Research sur les flux hebdomadaires de collecte, les obligations ont reçu 21,2 milliards de dollars net, quasi-exclusivement sur le corporate. Avec une collecte de 9,1 milliards de dollars, les actions ont été un peu moins attrayantes, à l'exception des " techs" et des marchés émergents. Enfin, les fonds de métaux précieux ont connu une semaine exceptionnelle, tant sur l'or que l'argent, tandis que le monétaire a fortement décollecté.

Dans l'obligataire, les investisseurs se sont positionnés tant sur les titres corporate bien notés investment grade (+12,6 milliards de dollars), que sur les émergents (+3,7 milliards), et sont même retournés vers le haut rendement (+1,4 milliard). Sur le souverain, qui a faiblement collecté, ils ont encore préféré les obligations indexées à l'inflation (+0,8 milliard) aux obligations nominales (+0,4 milliard).

Collecte historique sur les valeurs technologiques

Sur les actions, les gérants actifs ont maintenu leur pouvoir de séduction auprès des investisseurs, avec 5,4 milliards de dollars de collecte, contre 3,7 milliards pour les fonds passifs. La semaine a été marquée par la collecte historique des valeurs technologiques (+4,2 milliards de dollars). Selon les chercheurs du BofA Global Research, le puissant flot d'investissements dans le secteur fut principalement alimenté par les grands institutionnels, qui ont profité d'une baisse momentanée du prix des FAANMG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft, Google) pour se renforcer

Néanmoins, les marchés américains ont subi une décollecte nette globale de 7,3 milliards de dollars, et ce sur tout type de stratégies. Les fonds grandes capitalisations ont décollecté de 7,6 milliards de dollars, les petites capitalisations de 1,9 milliard, le style croissance 2,1 milliards, et la " value" 0,2 milliard. Si l'on regarde par secteurs, les financières et l'immobilier s'en sortent particulièrement bien, avec des collectes respectives de 1,3 milliard et un milliard de dollars. Sur les autres continents, les émergents ont été plébiscités, avec +5,7 milliards de dollars, tandis que le Japon a collecté 0,8 milliard, et l'Europe 0,1 milliard.

Enfin, les fonds monétaires ont subi une nouvelle fuite de capitaux (-36 milliards de dollars). L'or et l'argent ont eux connu une semaine sans pareille. Le premier a reçu 3,1 milliards de dollars, soit la sixième meilleure collecte de son histoire. Le second, porté par l'activisme de certains investisseurs amateurs du forum WallStreetBet, qui se sont déjà illustrés avec l'épisode GameStop, a inscrit un nouveau record à son tableau, avec 2,8 milliards de dollars nets.