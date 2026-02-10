Les flux d'investissement des particuliers dans les valeurs logicielles atteignent un record malgré les craintes liées à l'IA

Les investisseurs particuliers se sont rués sur les valeurs logicielles et technologiques après la forte chute de la semaine dernière, écartant largement les craintes que les progrès des modèles d'intelligence artificielle ne bouleversent certains pans de l'industrie.

Les entrées nettes dans le fonds négocié en bourse iShares Expanded Tech-Software Sector .IGV de BlackRock ont atteint un record de 176 millions de dollars sur une période d'un mois glissant à la clôture de lundi, selon les données compilées par Vanda Research. Le cabinet d'analyse a déclaré que les flux étaient plus du double du pic observé à la fin de l'année 2024.

Les marchés mondiaux ont été secoués la semaine dernière après que le développeur d'IA Anthropic a lancé des plug-ins pour son agent Claude Cowork, ce qui a ravivé les craintes que les systèmes d'IA progressant rapidement n'empiètent sur les activités principales des sociétés de logiciels traditionnelles.

L'indice S&P 500 Software and Services .SPLRCIS a chuté d'environ 13 % depuis la fin du mois de janvier et a perdu près de 1 000 milliards de dollars en valeur de marché au cours de la semaine qui s'est achevée jeudi.

L'ETF iShares Tech-Software a perdu près de 20 % de sa valeur depuis le début de l'année.

Les investisseurs particuliers ont profité de la baisse pour accumuler des actions de méga-capitalisation. Amazon.com

AMZN.O a enregistré vendredi son plus grand nombre d'achats nets de détail en une seule journée depuis août 2024, dépassant le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , selon Vanda.

Les craintes liées à l'IA se sont toutefois propagées dans de nouveaux coins du marché cette semaine, entraînant la chute des assureurs aux États-Unis .SPXIN et en Europe .SXIP . Les analystes ont lié les pertes aux développements des applications liées à l'assurance au sein de ChatGPT.