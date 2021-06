Les FIP Outre-mer de Vatel Capital financent le rachat d'une résidence de tourisme en Martinique

Paris, le 04 juin 2021 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 783 K€ au travers de ses FIP Outre-mer Mascarin Capital n°1, n°2, et n°3 aux côtés de la société Vacances Authentiques.



L'objectif de cet investissement est de participer au financement du rachat de la résidence de tourisme Macabou située au Vauclun en Martinique et de travaux d'amélioration et de mise aux normes. Ces derniers prévoient la création d'un jardin tropical, d'un solarium et de la transformation de studios en logements adaptés aux demandes touristiques.



Offrant une proximité immédiate à la plage, la résidence MACABOU est composée de 12 lots avec une piscine et s'étale sur un terrain de 1500 m², dont 110 m² de terrasses privatives. Chaque logement dispose d'une vue sur la mer depuis la terrasse principale et d'une piscine. L'opération est réalisée aux côtés de la société Vacances Authentiques, qui exploite une résidence de tourisme haute de gamme à Aiguèze, classé parmi « les plus beaux villages de France » et commercialise des séjours auprès des CSE. L'investissement, qui porte sur un montant total de 783 K€ se traduit par une augmentation de capital de 623 K€ et l'émission d'une obligation convertible de 160 K€.