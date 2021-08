Les FIP Corses de Vatel Capital financent la création et l'ouverture d'un nouveau salon de thé à Ajaccio

Paris, le 30 août 2021 - Vatel Capital, société? de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 1,12 M€ au travers de ses FIP Corses dont Kallisté Capital n°13 dans la société Sucré-Glacé.



L'objectif de cet investissement est de financer le rachat d'un local commercial à Ajaccio en vue d'y créer une activité de boulangerie-pâtisserie, glacier et salon de thé (Laboratoire de fabrication + point de vente) baptisé Sucré-Glacé. Cette nouvelle adresse ambitionne de devenir une référence dans son domaine en proposant des produits de confection artisanale et locale.



Le projet est mené par un entrepreneur corse que Vatel Capital avait déjà accompagné via un investissement dans le cadre de la création de son restaurant en 2016. L'opération, qui porte sur un montant total de 1,116 M€, est financée en obligation convertible.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse



Pionnière des FIP corses, l'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d'entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d'avocats, d'experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l'accès à un panel qualifié de cibles d'investissement.