Les fintech font le dos rond et espèrent des jours meilleurs

Elles ont gravi des sommets avant de connaître les vaches maigres: confrontées à un environnement économique morose, les fintech, ces start-up spécialisée dans les services financiers, prennent leur mal en patience et continuent de tabler sur la croissance.

Il y a quelques jours, la britannique SumUp, qui fabrique de petits lecteurs de cartes bancaires mobiles bien connus des artisans, a annoncé avoir levé pas moins de 285 millions d'euros. Est-ce une éclaircie dans la météo nuageuse?

L'entreprise n'a toutefois pas précisé quelle était sa valorisation. Celle-ci, qui avait atteint 8 milliards d'euros après le précédent tour de table mi-2022, pourrait être deux fois moins importante aujourd'hui, selon des médias spécialisés.

Car les temps ont changé. Depuis le dernier trimestre 2021, au niveau mondial, "les investissements dans les fintech ont diminué de moitié et leurs valorisations ont baissé de deux tiers", observe depuis Sydney Anton Ruddenklau, responsable du secteur fintech du cabinet KPMG.

Resserrement monétaire et conflits mondiaux sont passés par là. A l'échelle mondiale, les financements par les fonds de capital-risque, grands abondeurs de start-up, ont reculé d'un tiers, de 683 milliards de dollars en 2021 à moins de 460 milliards un an après. Pour les seules fintech, le financement a chuté de 40% sur cette période, de 92 à 55 milliards, selon un rapport récent du cabinet McKinsey.

En 2023, la tendance a été la même, ce que l'on retrouve notamment en France: selon l'association professionnelle France FinTech, ces jeunes pousses ont levé 939 millions d'euros - jusqu'à mi décembre -, un chiffre en recul de 70% sur un an.

- Fonds bien remplis -

Face à la raréfaction de l'argent, certaines ont connu de grosses difficultés, comme l'assureur en ligne français Luko, qui n'a pas pu boucler une nouvelle levée de fonds: son avenir est désormais dans les mains du tribunal de commerce. L'allemand Allianz a proposé il y a quelques jours la somme symbolique de... 4 euros pour la racheter, alors qu'elle avait été valorisée à plus de 200 millions d'euros au sommet de sa gloire.

Dans ce contexte, "2024 va être une tempête parfaite, à base de liquidités réduites et de valorisations faibles", prédit Anton Ruddenklau, de KPMG.

Qonto, néobanque française qui revendique 400.000 clients, avec 1.300 salariés sur quatre marchés en Europe, se dit ainsi ouvert à de nouvelles acquisitions en 2024.

"Il va y avoir une consolidation, ce qui est sain et normal après une forte progression du nombre de fintech créées", commente à l'AFP Alexandre Prot, son cofondateur. "On se voit comme des +consolidateurs+. On regarde, on veut trouver les bonnes entreprises" à racheter, dit-il.

Certaines start-up, faute de trésorerie suffisante, sont parfois obligées d'opérer des choix stratégiques, se concentrant sur certains marchés. Certaines se lancent malgré tout dans une nouvelle levée de fonds. C'est le cas de la licorne allemande Solaris, 800 employés et 130 millions d'euros de revenus en 2022, qui, selon le Financial Times, aurait des difficultés.

La société refuse de commenter. "Si une entreprise souhaite lever des capitaux, elle a besoin d'un modèle économique rentable et d'une stratégie d'avenir. Deux choses que Solaris a pu démontrer (...) Comme indiqué, nous travaillons actuellement à notre deuxième clôture" de levée de fonds, répond néanmoins Konstantin Kavvadias, son directeur financier, dans un courriel.

Le dirigeant estime même que l'avenir reste prometteur. Car l'argent qui a inondé les marchés financiers n'a pas disparu, explique à l'AFP Christopher Schmitz, chargé des fintechs pour EY: "Les sociétés de capital investissement ont rempli leurs fonds en 2021 et 2022. Il y a beaucoup d'argent, c'est juste qu'elles ne le dépensent pas actuellement. Toutefois, il va arriver un moment où elles devront l'investir."

La hotte du père Noël pourrait donc encore être pleine pour les fintech, notamment celles qui proposent des services directement aux banques traditionnelles et aux assurances. "J'ai personnellement fait cinq ou six transactions ces six derniers mois dans ce secteur", témoigne Christopher Schmitz.