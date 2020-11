Les FCPI de Vatel Capital surmontent la crise

Paris, le 23 novembre 2020 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, a enregistré un net rebond des valorisations de ses FCPI au cours des huit derniers mois.



Entre mars et septembre 2020, les FCPI Dividendes Plus 3, 4, 6, et 7 ont affiché des progressions* comprises entre 12,5 % et 50 % , hors avantage fiscal :



Evolutions* FCPI Mars / Septembre 2020

mars-20 sept-20 Performance

Dividendes Plus 3** 73,11 105,33 44,07%

Dividendes Plus 4 71,44 106,91 49,65%

Dividendes Plus 6 85,79 110,47 28,77%

Dividendes Plus 7 96,79 108,93 12,54%

















* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Le fonds ayant été remboursé, sa performance est donc acquise.



Au global, l'ensemble des FCPI en cours de gestion présentent des performances positives, hors avantage fiscal, tout comme 7 des 8 FCPI remboursés par Vatel Capital depuis sa création.



Pour rappel, les FCPI Dividendes Plus ont pour objectif d'être investis à hauteur de 100 % dans des petites et moyennes entreprises innovantes françaises, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Parmi les secteurs d'activité susceptibles d'être privilégiés, on peut citer l'industrie innovante (énergie, secteur naval, matériaux), la santé et le numérique.