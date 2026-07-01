Les FCPI de VATEL Capital accompagnent le développement de la société Hunyvers

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement et l’accompagnement de PME de croissance cotées et non cotées, annonce avoir investi dans le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme : Hunyvers.



Historiquement basée à Limoges, la société Hunyvers s’est développée depuis sa création en 2006 dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant, avant d’entamer en 2020 une diversification dans le nautisme. Hunyvers est désormais un acteur majeur de la distribution de véhicules de loisirs en France avec un modèle économique qui repose sur un accompagnement complet de la vente de véhicules, de pièces et de services après-vente orchestré dans 15 concessions de camping-cars, distribuant plus de 45 marques, et 14 concessions de bateaux afin de couvrir au mieux le territoire.



Cette opération a été réalisée dans l'objectif de remplacer le crédit syndiqué d'Hunyvers par une solution de financement mieux adaptée à ses besoins et sa trajectoire de développement.



Le financement se compose de plusieurs tranches d’investissement : la première tranche est constituée par une émission d’Obligations Convertibles d’un montant de 1,760 million d’euros rémunérée au taux annuel de 7,9 % avec une prime de non conversion de 0,1% par an, remboursée mensuellement sur une durée de 5 ans.