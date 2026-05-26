Les fans rendent hommage à Sombr et à « Golden » aux American Music Awards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

Le musicien indépendant Sombr et les voix derrière « KPop Demon Hunters » ont remporté lundi certains des premiers trophées aux American Music Awards, les récompenses annuelles décernées par les votes des fans.

Sombr, âgé de 20 ans, a été désigné lauréat du prix de la meilleure chanson rock/alternative pour son tube « Back to Friends ».

« J’ai écrit cette chanson à 19 ans, alors que j’étais tout seul dans ma chambre, en pleine déprime », a-t-il déclaré sur la scène du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. « Je ne m’attendais vraiment pas à me retrouver ici. »

Le prix de la chanson de l’année a été décerné à « Golden », le morceau entraînant tiré du film d’animation Netflix NFLX.O « KPop Demon Hunters ». Ce prix a semblé surprendre EJAE, l’un des chanteurs du groupe fictif HUNTR/X du film.

« Oh mon Dieu! Oh mon Dieu », s’est exclamé EJAE sous les acclamations avant de remercier les fans d’avoir voté pour la chanson.

Le spectacle s’est ouvert avec le groupe de K-pop BTS, vêtu de tenues entièrement noires et de lunettes de soleil noires, chantant « Hooligan » lors de l’étape de Las Vegas de la tournée Arirang du groupe.

« L'ambiance est de folie ici! », s'est exclamée l'animatrice Queen Latifah depuis la scène.

Taylor Swift était en tête avec huit nominations à l'approche de la cérémonie, diffusée en direct sur CBS et Paramount+ PSKY.O . La superstar de la pop a remporté plus de prix aux AMA que tout autre artiste au cours de sa carrière.

Swift était en lice pour le prix suprême de l'artiste de l'année aux côtés de Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga et d'autres. Son album, « The Life of a Showgirl », était nominé pour le prix de l'album de l'année.