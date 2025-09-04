Les faibles prévisions de chiffre d'affaires trimestriel de Salesforce témoignent d'un retard dans la monétisation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le chiffre d'affaires trimestriel est battu, mais les prévisions sont sombres

*

Les actions chutent de plus de 5 % dans les échanges prolongés

*

Les analystes soulignent le ralentissement de la monétisation de l'IA

(Les analystes soulignent le ralentissement de la monétisation de l'IA) par Zaheer Kachwala et Juby Babu

Salesforce CRM.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, signalant un ralentissement de la monétisation de sa plateforme d'intelligence artificielle très prisée, alors que les clients réduisent leurs dépenses en raison de l'incertitude macroéconomique.

Le fournisseur de logiciels en nuage a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant, mais cela n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs, ce qui a fait chuter les actions de Salesforce de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

Depuis le lancement du ChatGPT d'OpenAI en 2022, Salesforce a adopté l'intelligence artificielle à grande échelle, en l'intégrant dans ses différents services en nuage et en créant une plateforme d'agents d'IA appelée Agentforce pour automatiser les tâches dans l'espoir de rationaliser les opérations et d'augmenter les marges.

Les investisseurs attendent des entreprises de cloud computing qu'elles rentabilisent les milliards investis dans l'IA, alors qu'un environnement macroéconomique incertain et la volatilité des dépenses des clients pèsent sur les perspectives de croissance.

"Les investisseurs peuvent ressentir un sentiment de frustration, en particulier lorsqu'ils envisagent le délai pour obtenir des rendements adéquats sur les investissements dans l'IA, a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global's Visible Alpha.

L'entreprise a repris sa stratégie d'acquisitions pour développer ses offres de cloud existantes, ce qui pourrait inciter les investisseurs activistes à se pencher sur la question .

"Au fur et à mesure que Salesforce procède à de nouvelles acquisitions, elle sera en mesure d'offrir à ses clients des capacités agentiques encore plus intelligentes", a déclaré Rebecca Wettemann, directeur général du cabinet d'analystes industriels Valoir.

Le directeur général Marc Benioff a déclaré la semaine dernière que Salesforce avait supprimé 4 000 emplois dans le domaine de l'assistance à la clientèle en raison de l'IA, après avoir déclaré précédemment que la technologie représentait environ 30 à 50 % du travail de l'entreprise.

Pour le troisième trimestre, Salesforce prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Salesforce prévoit un bénéfice par action compris entre 2,84 et 2,86 dollars, le point médian étant en ligne avec les estimations des analystes.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 10,24 milliards de dollars, dépassant les attentes de 10,14 milliards de dollars.