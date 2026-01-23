Les fabricants indiens de médicaments obtiennent l'autorisation de vendre le générique de Wegovy, ce qui relance la course aux médicaments contre l'obésité

(Réécriture pour ajouter de nouvelles informations tout au long du texte) par Rishika Sadam et Kashish Tandon

Les fabricants de médicaments indiens Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS , Zydus Lifesciences ZYDU.NS et Alkem Laboratories ALKE.NS ont reçu l'autorisation du régulateur indien de fabriquer et de vendre des versions génériques de Wegovy et d'Ozempic, deux médicaments à succès destinés à la perte de poids et au traitement du diabète.

Les données publiées sur le site Internet du régulateur montrent que Zydus Lifesciences ZYDU.NS et Alkem Laboratories

ALKE.NS ont reçu la semaine dernière l'autorisation de fabriquer et de vendre des versions génériques du semaglutide pour le traitement de la perte de poids et du diabète, intensifiant ainsi la concurrence dans la course aux médicaments contre l'obésité dans le pays le plus peuplé du monde.

Les entreprises, qui n'ont pas encore annoncé l'approbation, n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Sun Pharma, qui est le plus grand fabricant de médicaments de l'Inde en termes de revenus, a annoncé vendredi qu'il avait reçu l'approbation et qu'il lancerait des génériques sous les noms de marque Noveltreat pour l'obésité et Sematrinity pour le diabète.

Le sémaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO et de son médicament contre le diabète Ozempic, verra son brevet expirer en mars 2026.

L'expiration prochaine du brevet pour le semaglutide ouvre la voie aux fabricants indiens de médicaments génériques pour entrer sur le marché de la perte de poids avec des versions moins chères du Wegovy et de l'Ozempic à des prix fortement réduits.

L'année dernière, le fabricant américain Eli Lilly LLY.N a lancé Mounjaro en Inde, tandis que Novo a introduit Wegovy et Ozempic. Les ventes des médicaments innovants ont doublé peu après leur lancement.

Le marché mondial des médicaments amaigrissants devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Ozempic, bien que principalement approuvé pour le diabète de type 2, est également utilisé pour la perte de poids en raison de ses effets coupe-faim.

En début de semaine, Dr Reddy's Laboratories REDY.NS a déclaré avoir obtenu l'autorisation de vendre la version générique d'Ozempic.

"Les fabricants de génériques proposeront des prix plus bas et élargiront le nombre de personnes qu'ils peuvent atteindre grâce à leur stratégie de marketing agressive", a déclaré Vishal Manchanda, analyste chez Systematix Institutional Equities, ajoutant qu'au moins une douzaine d'autres fabricants de génériques attendaient des autorisations de mise sur le marché.