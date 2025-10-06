 Aller au contenu principal
Les fabricants du vaccin COVID chutent après que les CDC américains ont retiré leur soutien à la vaccination
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions des fabricants de vaccins COVID chutent après que le CDC américain a retiré son soutien général pour les vaccins COVID-19, déclarant qu'ils devraient être administrés dans le cadre d'une prise de décision partagée avec un fournisseur de soins de santé et l'individu

** Les actions de Pfizer PFE.N ont baissé de 1,3 %, Moderna MRNA.O de 1,7 % et Novavax de 1,7 %

** La décision des Centres de contrôle et de prévention des maladies est conforme aux recommandations du groupe consultatif sur les vaccins désigné par le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr

** En incluant le mouvement de la séance, PFE a augmenté de 1,7 %, MRNA a baissé de 32,5 %, NVAX a augmenté de 15,6 % depuis le début de l'année

