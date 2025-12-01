 Aller au contenu principal
Les fabricants de vaccins s'effondrent après une note de la FDA américaine établissant un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions des fabricants de vaccins Moderna MRNA.O chutent de 3,4 % à 25,10 $, Novavax NVAX.O glisse de 1,4 % à 6,95 $ avant la mise sur le marché

** Dans un mémo daté de samedi, le responsable médical et scientifique de la FDA, Vinay Prasad, a déclaré au personnel de l'agence que les vaccins COVID-19 ont probablement contribué à la mort d'au moins 10 enfants qui ont succombé à des inflammations cardiaques

** Le mémo ne divulgue pas les conditions de santé des enfants, ni les fabricants de vaccins impliqués; les conclusions sont basées sur une analyse initiale qui a examiné 96 décès entre 2021 et 2024

** Prasad qualifie la découverte de "révélation profonde" et annonce des plans pour renforcer la surveillance des vaccins

** Le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a modifié radicalement la politique du gouvernement concernant les vaccins COVID, en limitant l'accès aux personnes âgées de plus de 65 ans et à celles souffrant de maladies sous-jacentes

** Jusqu'à la dernière clôture, MRNA a baissé de ~38%, NVAX de ~12% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MODERNA
25,8000 USD NASDAQ +3,16%
NOVAVAX
7,0500 USD NASDAQ +1,44%
PFIZER
25,760 USD NYSE +0,23%
3 commentaires

  • 11:57

    Ils parlent toujours encore de vaccins, alors que ça n'en était pas un...

Signaler le commentaire

Fermer

