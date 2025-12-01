Les fabricants de vaccins s'effondrent après une note de la FDA américaine établissant un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID

1er décembre - ** Les actions des fabricants de vaccins Moderna MRNA.O chutent de 3,4 % à 25,10 $, Novavax NVAX.O glisse de 1,4 % à 6,95 $ avant la mise sur le marché

** Dans un mémo daté de samedi, le responsable médical et scientifique de la FDA, Vinay Prasad, a déclaré au personnel de l'agence que les vaccins COVID-19 ont probablement contribué à la mort d'au moins 10 enfants qui ont succombé à des inflammations cardiaques

** Le mémo ne divulgue pas les conditions de santé des enfants, ni les fabricants de vaccins impliqués; les conclusions sont basées sur une analyse initiale qui a examiné 96 décès entre 2021 et 2024

** Prasad qualifie la découverte de "révélation profonde" et annonce des plans pour renforcer la surveillance des vaccins

** Le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a modifié radicalement la politique du gouvernement concernant les vaccins COVID, en limitant l'accès aux personnes âgées de plus de 65 ans et à celles souffrant de maladies sous-jacentes

** Jusqu'à la dernière clôture, MRNA a baissé de ~38%, NVAX de ~12% depuis le début de l'année