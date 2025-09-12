Les fabricants de vaccins chutent après un rapport liant les décès d'enfants aux vaccins COVID

12 septembre - ** Les actions des fabricants de vaccins chutent à la mi-journée

** Les responsables de la santé de Trump envisagent de lier les vaccins contre le coronavirus aux décès de 25 enfants, alors qu'ils envisagent de restreindre le nombre d'Américains qui devraient recevoir les vaccins, rapporte le Washington Post vendredi , citant quatre personnes familières avec le sujet

** Les actions cotées en bourse de BioNTech 22UAy.DE

BNTX.O perdent 8,7 %, tandis que Moderna MRNA.O perd 7,2 % et Pfizer PFE.N 3,1 %

** Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** En tenant compte des mouvements de la séance, BNTX a baissé de 14 %, MRNA de 42 % et PFE de 8,8 % depuis le début de l'année