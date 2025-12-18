 Aller au contenu principal
Les fabricants de puces Onsemi et GlobalFoundries progressent grâce à un partenariat
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Onsemi

ON.O augmentent de 2,6 % à 54,69 $ avant la mise sur le marché

** Les actions de GlobalFoundries GFS.O augmentent de 2,8 % à 37,27 $ avant la mise sur le marché

** ON développe des dispositifs de puissance GaN avec GFS; l'échantillonnage commencera au premier semestre 2026

** GaN (nitrure de gallium) est un composant semi-conducteur qui permet une plus grande efficacité énergétique, des vitesses de commutation plus rapides et une plus grande densité de puissance dans les appareils électroniques par rapport au silicium traditionnel

** Jusqu'à la dernière clôture, ON a chuté de 15,4 % cette année; GFS a chuté de 15,5 % cette année

