Les fabricants de puces Onsemi et GlobalFoundries progressent grâce à un partenariat

18 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Onsemi
ON.O augmentent de 2,6 % à 54,69 $ avant la mise sur le marché
** Les actions de GlobalFoundries GFS.O augmentent de 2,8 % à 37,27 $ avant la mise sur le marché
** ON développe des dispositifs de puissance GaN avec GFS; l'échantillonnage commencera au premier semestre 2026
** GaN (nitrure de gallium) est un composant semi-conducteur qui permet une plus grande efficacité énergétique, des vitesses de commutation plus rapides et une plus grande densité de puissance dans les appareils électroniques par rapport au silicium traditionnel
** Jusqu'à la dernière clôture, ON a chuté de 15,4 % cette année; GFS a chuté de 15,5 % cette année
