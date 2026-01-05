Les fabricants de puces mémoire progressent, la pénurie de l'offre mondiale aiguisant l'appétit des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions aux paragraphes 5 et 8)

Les actions des principaux fournisseurs mondiaux de puces mémoire ont augmenté lundi, les investisseurs pariant sur de nouvelles hausses de prix en raison d'une pénurie mondiale de l'offre, stimulée par la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Le codirecteur général de Samsung, TM Roh, a qualifié la pénurie de "sans précédent" dans une interview accordée à Reuters , faisant écho à ses pairs qui ont averti que les contraintes pourraient persister pendant des mois, voire des années, à mesure que la course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle absorbe l'offre.

Cette demande a incité les fabricants de puces mémoire à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à haute bande passante destinée aux serveurs d'intelligence artificielle, comprimant ainsi l'offre dans presque tous les autres secteurs, telles que les puces flash utilisées dans les clés USB et les téléphones intelligents.

Les prix dans certains segments ont plus que doublé depuis février de l'année dernière, selon la société d'études de marché TrendForce, attirant les traders qui parient que le rallye a encore de la marge.

Micron MU.O a augmenté d'environ 2 % dans les premiers échanges lundi. Les actions de SK Hynix 000660.KS et de Samsung 005930.KS , cotées en Corée du Sud, ont clôturé en hausse de près de 3 % et de 7,5 %, respectivement.

Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que les marchés des mémoires restent serrés au-delà de 2026. Les actions de la société ont augmenté de 240 % en 2025, dépassant de loin la hausse de 42 % de l'indice de référence des puces .SOX .

La valeur des actions de Samsung a plus que doublé l'année dernière, tandis que celle de SK Hynix a presque quadruplé.

Les entreprises plus petites Western Digital WDC.O , Applied Digital APLD.O et Seagate Technology STX.O ont progressé de plus de 3 % lundi. SanDisk SNDK.O a augmenté d'environ 1,5 %.

Les mémoires sont un secteur hautement cyclique, caractérisé par des baisses et des hausses extrêmes et des niveaux de prix volatils.

Les analystes de Morningstar et de J.P. Morgan ont estimé que la reprise actuelle, couramment appelée "supercycle", pourrait se poursuivre jusqu'en 2027.