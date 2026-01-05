 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fabricants de puces mémoire progressent, la pénurie de l'offre mondiale aiguisant l'appétit des investisseurs
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions aux paragraphes 5 et 8)

Les actions des principaux fournisseurs mondiaux de puces mémoire ont augmenté lundi, les investisseurs pariant sur de nouvelles hausses de prix en raison d'une pénurie mondiale de l'offre, stimulée par la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Le codirecteur général de Samsung, TM Roh, a qualifié la pénurie de "sans précédent" dans une interview accordée à Reuters , faisant écho à ses pairs qui ont averti que les contraintes pourraient persister pendant des mois, voire des années, à mesure que la course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle absorbe l'offre.

Cette demande a incité les fabricants de puces mémoire à réorienter leur capacité de production vers la mémoire à haute bande passante destinée aux serveurs d'intelligence artificielle, comprimant ainsi l'offre dans presque tous les autres secteurs, telles que les puces flash utilisées dans les clés USB et les téléphones intelligents.

Les prix dans certains segments ont plus que doublé depuis février de l'année dernière, selon la société d'études de marché TrendForce, attirant les traders qui parient que le rallye a encore de la marge.

Micron MU.O a augmenté d'environ 2 % dans les premiers échanges lundi. Les actions de SK Hynix 000660.KS et de Samsung 005930.KS , cotées en Corée du Sud, ont clôturé en hausse de près de 3 % et de 7,5 %, respectivement.

Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que les marchés des mémoires restent serrés au-delà de 2026. Les actions de la société ont augmenté de 240 % en 2025, dépassant de loin la hausse de 42 % de l'indice de référence des puces .SOX .

La valeur des actions de Samsung a plus que doublé l'année dernière, tandis que celle de SK Hynix a presque quadruplé.

Les entreprises plus petites Western Digital WDC.O , Applied Digital APLD.O et Seagate Technology STX.O ont progressé de plus de 3 % lundi. SanDisk SNDK.O a augmenté d'environ 1,5 %.

Les mémoires sont un secteur hautement cyclique, caractérisé par des baisses et des hausses extrêmes et des niveaux de prix volatils.

Les analystes de Morningstar et de J.P. Morgan ont estimé que la reprise actuelle, couramment appelée "supercycle", pourrait se poursuivre jusqu'en 2027.

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
28,9250 USD NASDAQ +2,90%
MICRON TECHNOLOGY
313,8800 USD NASDAQ -0,49%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SANDISK
269,1700 USD NASDAQ -2,21%
SEAGATE HLDGS
283,8715 USD NASDAQ -1,28%
WESTERN DIGITAL
185,3650 USD NASDAQ -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:34 

    Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank