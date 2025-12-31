Les fabricants de puces devraient enregistrer des gains en 2025, le rallye de l'IA persistant malgré les craintes d'une bulle spéculative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les fabricants de puces devraient terminer l'année 2025 en hausse, les investissements dans l'IA se poursuivant malgré les craintes généralisées d'une bulle

** L'indice de référence Philadelphia Semiconductor Index

.SOX devrait clôturer en hausse de plus de 43 %, sa troisième année consécutive de gains

** Nvidia NVDA.O , leader de l'IA, est en passe de gagner ~40%; Broadcom AVGO.O , concepteur de puces d'IA personnalisées, se dirige vers une hausse annuelle de 50%

** AMD AMD.O , le rival de Nvidia, devrait clôturer en hausse de ~80%, grâce à l'élargissement de la base de clients et à l'accélération des nouveaux lancements

** Intel INTC.O en voie d'enregistrer une hausse annuelle de 86%, après une baisse de 60% en 2024, grâce à de nouveaux investissements du gouvernement américain, de Nvidia et de SoftBank Group 9984.T qui aident à consolider les finances

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O est en passe d'augmenter de près de 250 %, la pénurie mondiale de mémoire liée à la demande d'IA stimulant le sentiment des investisseurs

** Le concepteur de semi-conducteurs pour smartphones Qualcomm QCOM.O devrait enregistrer une hausse de 13 % grâce à l'amélioration de la demande sur le marché final

** « L'IA est toujours à la mode », affirment les analystes de Jefferies dans leur note sur les perspectives pour 2026