Les fabricants de puces augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une baisse des taux d'intérêt en septembre
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une baisse des taux d'intérêt serait possible lors de la réunion de septembre

** Nvidia NVDA.O augmente de 1%, Intel INTC.O de 4%, Qualcomm QCOM.O de 3,4%

** Broadcom AVGO.O augmente de 2%, Advanced Micro Devices

AMD.O de 1,2% et Micron Technology MU.O de 2,9%

** Les fabricants de puces analogiques Texas Instruments

TXN.O , Onsemi ON.O et Analog Devices ADI.O progressent de 3 à 6 %

** La baisse des coûts d'emprunt permettrait aux consommateurs de financer davantage d'appareils électroniques coûteux et de services technologiques, ce qui stimulerait la demande de semi-conducteurs

** À 10:19 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 667,07 points, ou 1,49%, à 45 452,57, atteignant un record historique

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
168,3500 USD NASDAQ +2,83%
ANALOG DEVICES
256,3750 USD NASDAQ +3,82%
BROADCOM
298,8900 USD NASDAQ +3,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 645,86 Pts Index Ex +1,92%
INTEL
24,5950 USD NASDAQ +4,66%
MICRON TECHNOLOGY
120,3400 USD NASDAQ +3,93%
NVIDIA
177,1850 USD NASDAQ +1,26%
ON SEMICONDUCTOR
51,8300 USD NASDAQ +6,19%
QUALCOMM
159,1600 USD NASDAQ +3,26%
TEXAS INSTRUMENT
207,9450 USD NASDAQ +3,60%
