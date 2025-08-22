Les fabricants de puces augmentent après que le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une baisse des taux d'intérêt en septembre

22 août - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une baisse des taux d'intérêt serait possible lors de la réunion de septembre

** Nvidia NVDA.O augmente de 1%, Intel INTC.O de 4%, Qualcomm QCOM.O de 3,4%

** Broadcom AVGO.O augmente de 2%, Advanced Micro Devices

AMD.O de 1,2% et Micron Technology MU.O de 2,9%

** Les fabricants de puces analogiques Texas Instruments

TXN.O , Onsemi ON.O et Analog Devices ADI.O progressent de 3 à 6 %

** La baisse des coûts d'emprunt permettrait aux consommateurs de financer davantage d'appareils électroniques coûteux et de services technologiques, ce qui stimulerait la demande de semi-conducteurs

** À 10:19 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 667,07 points, ou 1,49%, à 45 452,57, atteignant un record historique