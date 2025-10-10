Les fabricants de puces américains reculent alors que Trump menace d'augmenter les droits de douane imposés à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 octobre - ** Les actions de certaines entreprises américaines de puces électroniques chutent après que le président Donald Trump a menacé d'augmenter massivement les droits de douane sur les importations chinoises
** Les actions de Nvidia NVDA.O et de Supermicro Computers
SMCI.O chutent respectivement de 1,4 % et de 2,3 %
** Les fabricants de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Micron MU.O chutent respectivement de 5,2% et 4%
** Les actions de Broadcom AVGO.O chutent de 2,8 %
** Qualcomm QCOM.O baisse de 4,5 %, prolongeant ses pertes suite à l'ouverture par la Chine d'une enquête antitrust sur son acquisition de l'entreprise israélienne Autotalks
** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 3,4%, parmi les plus touchés après l'annonce de Trump
