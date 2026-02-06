Les fabricants de médicaments japonais s'effondrent après que Trump a dévoilé un site web de médicaments à prix réduits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés pharmaceutiques japonaises ont chuté dans les premiers échanges à Tokyo vendredi après la mise en ligne du site web du président américain Donald Trump proposant des médicaments sur ordonnance à prix réduit.

Sumitomo Pharma 4506.T a perdu 4,5%, tandis que Chugai Pharmaceutical 4519.T , filiale de Roche, a perdu 3,1%. Takeda Pharmaceutical 4502.T , le plus grand fabricant de médicaments du Japon, a reculé de 1,5 %.

Jeudi, M. Trump a dévoilé le site TrumpRx.gov à la suite d'accords conclus avec 16 des plus grands fabricants mondiaux de médicaments pour obtenir les prix de la "nation la plus favorisée" pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains.

Le secteur des fabricants de médicaments .IPHAM.T a perdu 1,6% pour devenir la deuxième plus mauvaise performance parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.