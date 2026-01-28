Les fabricants de médicaments américains perdent du terrain alors que la liste des prix de l'assurance maladie pour 2028 s'enrichit de 15 médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions d'AbbVie ABBV.N , Gilead

GILD.O , Merck MRK.N , Bristol Myers BMY.N , Lilly LLY.N , Pfizer PFE.N , Takeda TAK.N , GSK GSK.N ont baissé d'environ 1 % avant la mise sur le marché

** Les autorités américaines ont nommé 15 médicaments pour les négociations sur les prix de Medicare en 2028, y compris Biktarvy de GILD, Xeljanz de PFE, Cosentyx de Novartis, Botox d'ABBV et Trulicity de LLY

** La maison de courtage Berenberg estime qu'environ 20 milliards de dollars de ventes américaines sont menacés et signale des inclusions "surprises" telles que le Botox d'AbbVie, l'Entyvio de Takeda, l'Orencia de Bristol Myers, le Verzenio de Lilly, le Xeljanz de Pfizer et le Xolair de Roche/Novartis

** La maison de courtage BMO estime que l'impact devrait être "gérable", compte tenu de l'exposition limitée de Biktarvy à l'assurance-maladie et des négociations antérieures avec l'IRA

** La CMS enverra des offres de prix initiales pour 2028 d'ici le 1er juin et publiera les niveaux définitifs d'ici le 30 novembre 2026

** Les actions d'ABBV augmentent de ~29%, GILD de ~33%, MRK de ~6%, BMY de ~5%, LLY de ~39%, PFE de ~6%; en 2025