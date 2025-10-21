Les fabricants de jouets Mattel et Hasbro progressent après avoir conclu un accord de licence pour la série "KPop Demon Hunters" de Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de Mattel ont augmenté d'environ 3 % à 18,91 $; Hasbro a augmenté d'environ 1 % à 75,21 $
** Cos conclut un double partenariat avec Netflix NFLX.O en tant que co-maître mondial des licences de jouets pour "KPop Demon Hunters"
** Lancement de produits au printemps 2026, parmi lesquels des jouets, des jeux, des objets de collection, des articles de jeu de rôle, etc
** Mattel publiera ses résultats trimestriels après la clôture des marchés aujourd'hui; Hasbro jeudi
** En incluant les mouvements de la séance, NFLX est en hausse de 38 % depuis le début de l'année
