Les fabricants d'ordinateurs remontent après l'annonce par le chinois Lenovo de chiffres d'affaires encourageants pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Dell Technologies DELL.N progresse de 4,6% à 506,6 dollars en pré-ouverture, tandis que celle de HP Inc HPQ.N affiche une hausse de 1,3% à 29,65 dollars

** Le groupe chinois Lenovo 0992.HK affiche une hausse de 43% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et dépasse les estimations de Wall Street, le géant de l'électronique grand public ayant bénéficié d'une demande tirée par l'intelligence artificielle et de solides ventes d'ordinateurs

** Le chiffre d’affaires record de Lenovo, à 26,94 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 22,3 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, DELL avait presque quadruplé et HPQ avait progressé d’environ 31% depuis le début de l’année