CAC 40
7 917,04
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les fabricants d'équipements pour puces électroniques chutent après les faibles prévisions d'Applied Materials
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions des sociétés qui produisent des outils utilisés pour fabriquer des puces chutent en pré-marché après que le principal acteur de l'industrie, Applied Materials, ait prévu des revenus inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre

** Applied Materials AMAT.O , en baisse de 14,3%, blâme la faible demande chinoise et l'incertitude économique due aux tarifs douaniers; ses pairs Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O chutent tous deux de plus de 5%

** Citigroup indique que l'exposition d'AMAT au marché des semi-conducteurs de pointe a pu lui nuire davantage que ses rivaux KLA et Lam, qui ont affiché des résultats plus solides

** AMAT a prévu un chiffre d'affaires d'environ 6,70 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de Wall Street de 7,33 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société néerlandaise ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, a également noté que la croissance des revenus en 2026 pourrait être confrontée à des risques liés aux droits de douane

** À la dernière clôture, AMAT a augmenté de 15,8% depuis le début de l'année, tandis que LRCX et KLAC ont augmenté d'environ 50% chacun

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ -0,94%
ASML HLDG
632,700 EUR Euronext Amsterdam -1,59%
KLA
955,4100 USD NASDAQ +0,62%
LAM RESEARCH
107,3800 USD NASDAQ +0,60%
© 2025 Thomson Reuters.

