Les fabricants américains voient les prix des métaux augmenter à l'approche des droits de douane

L'indice de l'activité économique est tombé à son plus bas niveau depuis 17 mois en février

Les fabricants qui dépendent de l'acier révisent leurs prévisions financières en raison des droits de douane

La Maison Blanche affirme que les droits de douane donnent aux producteurs américains de métal une marge de manœuvre et que la hausse des prix est une "conséquence naturelle"

par Timothy Aeppel

Le prix de l'acier que Glen Calder achète pour sa petite usine de machines en Caroline du Sud a grimpé de plus de 15 % au cours des deux dernières semaines, tandis que l'usine de Brian Nelson, située à l'autre bout du pays, dans l'Illinois, n'arrive pas à obtenir de ses fournisseurs qu'ils lui communiquent les prix actuels.

"Ils attendent les droits de douane", a déclaré M. Nelson. Alors que les droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium imposés par le président Donald Trump ne devraient entrer en vigueur que le 12 mars, l'action se répercute déjà sur le réseau des producteurs et des constructeurs qui dépendent de ces métaux pour fabriquer leurs produits. Et ce n'est pas une bonne chose.

M. Trump a fait campagne en promettant d'utiliser les droits de douane pour stimuler les fabricants nationaux et de considérer les recettes supplémentaires comme un moyen de compenser les pertes d'entrées dans les caisses de l'État fédéral dues aux réductions d'impôts qu'il avait prévues. Mais les taxes sur l'acier et l'aluminium importés, tout en aidant les usines américaines en leur permettant d'augmenter leurs propres prix, se traduisent rapidement par des prix plus élevés pour les couches de producteurs qui achètent et transforment ces métaux en réfrigérateurs, en voitures et en moissonneuses-batteuses. Les prix de l'acier aux États-Unis ont bondi ces derniers jours, s'ajoutant aux gains enregistrés depuis l'arrivée de M. Trump à la présidence. Les prix des bobines laminées à chaud dans le Midwest ont bondi de 12 % pour atteindre 839 dollars la tonne courte au cours des deux semaines précédant jeudi et ont grimpé de 20 % depuis l'entrée en fonction de M. Trump le 20 janvier, selon le fournisseur de données Fastmarkets. En revanche, le prix de ce type d'acier n'a augmenté que de 6 % en Europe du Nord et n'a pratiquement pas changé dans l'est de la Chine depuis le 20 janvier. Une nouvelle enquête menée par Bain & Co. a révélé que 40 % des chefs d'exploitation et autres cadres supérieurs prévoient des augmentations à deux chiffres du coût de leurs intrants en raison des droits de douane, tandis qu'environ 80 % d'entre eux révisent ou envisagent de réviser leurs prévisions financières pour tenir compte de ces coûts supplémentaires. Quarante-cinq pour cent des répondants à l'enquête se trouvaient aux États-Unis. Leon Topalian, directeur général du principal sidérurgiste américain Nucor , a salué au début du mois les plans tarifaires de M. Trump, les qualifiant de premières étapes de "son programme commercial pour l'Amérique d'abord" La semaine dernière, Nucor a augmenté les prix des bobines laminées à chaud pour la quatrième fois depuis le début de l'année.

l'INTERMÉDIAIRE DANS LE SANDWICH Les acheteurs se procurent généralement les métaux directement auprès des usines ou par l'intermédiaire de centres de service, des entreprises plus petites qui achètent en gros auprès des usines et transforment le métal dans les formes requises par les acheteurs, par exemple en le coupant à des longueurs spécifiques.

Nelson, directeur général de HCC à Mendota, dans l'Illinois, achète les deux types de métaux. Mais pour l'instant, il n'a pas été en mesure d'obtenir des prix auprès de ses sources habituelles. Son acheteur principal lui a dit que les usines ont annulé des commandes, les ont mises en attente et ont augmenté les délais de livraison en raison de l'incertitude tarifaire. "Les délais d'approvisionnement sont de plus en plus longs", a-t-il déclaré, "parce que les clients deviennent fous et achètent dans la panique" Il compare son entreprise à un "intermédiaire dans le sandwich" - pressé par le haut et par le bas.

HCC produit des bobines de récolte pour les moissonneuses-batteuses, dont certaines mesurent plus de 30 pieds de long, et d'autres pièces pour les grandes faucheuses. HCC est coincé entre les producteurs d'acier et ses clients: les grands fabricants d'équipements agricoles tels que Deere et AGCO.

M. Nelson indique qu'il vient de parler à l'un de ces grands fabricants, qui lui a demandé quelle part de l'augmentation prévue des prix de l'acier liée aux tarifs douaniers il avait l'intention d'absorber. je lui ai répondu: "Nous vous la répercuterons intégralement - et c'est à vous de décider si vous voulez la répercuter sur vos clients finaux"

Les prix des intrants industriels sont déjà en hausse. Une enquête publiée vendredi par S&P Global a montré qu'un indicateur des prix payés par les entreprises pour les intrants a augmenté à 58,5 ce mois-ci, contre 57,4 en janvier. Elle a été stimulée par la jauge de l'industrie manufacturière, qui a bondi à 63,5 contre 57,4 le mois dernier, "en grande partie attribuée par les directeurs d'achat aux tarifs douaniers et aux hausses de prix connexes induites par les fournisseurs"

Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que les droits de douane ne constituaient qu'une partie du programme économique de l'administration, qui comprend la réduction des réglementations, la baisse des coûts de l'énergie, la maîtrise de l'inflation et la réduction des dépenses, ce qui fera baisser les taux d'intérêt et rendra les producteurs américains d'acier et d'aluminium plus compétitifs.

"L'objectif de ces droits de douane est de donner de l'air aux producteurs nationaux d'acier et d'aluminium et de leur permettre de retrouver leur pleine capacité", a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. "L'augmentation du prix de l'acier et de l'aluminium en est le résultat naturel

Glen Calder se résigne à absorber les coûts. Calder Brothers, à Taylors, en Caroline du Sud, produit des machines de pavage d'une valeur de 200 000 dollars, vendues à des entrepreneurs en asphalte et à des municipalités pour des tâches telles que le pavage de parkings et de rues de lotissement.

Les prix de l'acier ont déjà augmenté au cours des dernières semaines, et l'entreprise a été avertie qu'il fallait s'attendre à d'autres hausses prochainement.

"Ce matin, mes prix de l'acier ont augmenté de 15,2 % depuis le début du mois", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters le 17 février. "Le prix de mes machines n'a pas augmenté de 15,2 %, je peux vous le dire L'usine de Calder, qui emploie 100 personnes, est en concurrence avec quatre grandes entreprises nationales, et il a déclaré que l'activité était faible, ce qu'il attribue au fait que les clients hésitent à investir dans de nouvelles machines dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

"Ce n'est pas le moment de penser à augmenter mes prix", a déclaré M. Calder.

PLUS QUE DU MÉTAL L'acier n'est pas son seul casse-tête tarifaire. Il achète des moteurs de poids lourds à Cummins , le plus grand producteur américain, et le modèle conçu pour ses machines est produit en Chine par cette entreprise basée dans l'Indiana. L'administration Trump a augmenté les droits de douane sur la Chine de 10 % au début de ce mois.

De nombreux fabricants se souviennent de la dernière fois que les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane sur les métaux de base - en 2018, sous la première administration Trump - alors qu'ils se préparent à ce qui s'en vient.

"Absolument, les prix vont augmenter", a déclaré A.H. "Chip" McElroy II, directeur général de McElroy Manufacturing à Tulsa. Il fait remarquer que, par le passé, les fournisseurs nationaux n'ont pas exactement suivi la hausse des prix à l'importation. "Ils les augmentent juste en dessous", a-t-il déclaré.

L'entreprise de McElroy fabrique des machines qui soudent des tuyaux en plastique. L'acier brut représente une part relativement faible de son coût global, mais nombre de ses fournisseurs utilisent ce métal ainsi que de l'aluminium dans les composants qu'ils lui fournissent.

Pour avoir une meilleure idée de son exposition, l'entreprise a passé la semaine dernière à sonder ses 15 principaux fournisseurs de matières premières. Elle a reçu des réponses variées, allant de "zéro impact prévu" des droits de douane à "la certitude totale que nos coûts augmenteront à mesure que la demande intérieure s'accroîtra et que les producteurs augmenteront leurs prix"