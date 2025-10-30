Les fabricants américains de bonbons sont hantés par les rabais d'Halloween, alors que les détaillants s'efforcent d'augmenter les ventes

Les consommateurs sont plus économes et s'inquiètent de la "rétraction"

Cette année, les remises ont été plus importantes et ont commencé plus tôt

Les fabricants de bonbons tentent de renouer avec les bénéfices après l'augmentation des coûts

Les détaillants américains offrent des remises sur certains bonbons Hershey HSY.N avant Halloween vendredi, la plus grande fête du confiseur, après avoir augmenté les prix cet été en raison de l'inflation du cacao , selon des données de tiers.

Ces données, fournies par la banque d'investissement Jeffries et Datasembly, montrent que Hershey est l'un des fabricants de produits alimentaires qui a vendu le plus grand nombre de produits à prix réduit au cours des quatre semaines précédant le 4 octobre, par rapport à l'année précédente, et qu'un grand distributeur a mis en vente plus de la moitié des bonbons saisonniers de la société au début du mois d'octobre.

Les consommateurs américains réduisent leurs dépenses en général en raison d'une économie incertaine et de la fermeture du gouvernement, et l'augmentation du coût des sucreries les a encore plus incités à réduire leur budget consacré aux bonbons.

Les confiseurs et les détaillants sont donc contraints de se tourner vers les remises. Datasembly a déclaré que les remises d'Halloween sur toutes les marques de bonbons ont commencé plus tôt cette année, qu'elles étaient plus importantes et qu'elles couvraient plus d'articles que par le passé.

Il s'agit notamment des produits de Mondelez MDLZ.O , qui fabrique les bonbons Sour Patch Kids, et de Mars, qui produit les M&M's et les Skittles, ainsi que de Hershey, célèbre pour ses Kisses et ses barres KitKat.

Un porte-parole de Hershey a déclaré que ses bonbons saisonniers - comme les Reese's en forme de citrouille - ont fait l'objet de beaucoup moins de remises cette année que l'année dernière.

En juillet, Hershey a annoncé aux détaillants qu'elle appliquerait une augmentation de prix à deux chiffres en moyenne sur ses bonbons, et les médias ont rapporté que cette augmentation serait d'environ 10 %. Le porte-parole a déclaré que les bonbons d'Halloween n'étaient pas concernés par cette hausse de prix et que l'entreprise n'avait pas modifié de manière significative ses dépenses en matière de rabais pour Halloween.

Les achats de bonbons pour Halloween se poursuivent tout au long du mois d'octobre, et les données citées par Jeffries couvrent tous les produits Hershey, y compris les snacks salés.

Dans l'ensemble, les ventes de bonbons au chocolat par unité sont restées stables au cours des 12 semaines qui se sont achevées le 5 octobre, mais les prix ont augmenté de 8 % , selon Circana, une société d'études de marché.

HALLOWEEN, ÇA PASSE OU ÇA CASSE POUR LES FABRICANTS DE BONBONS

Le directeur général de Hershey, Kirk Tanner, a déclaré jeudi que les ventes d'Halloween étaient "un peu faibles", et il a invoqué le temps plus chaud et le fait que la fête se déroulait plus tard dans la semaine.

Après avoir atteint un sommet à la fin de l'année 2024, le prix du cacao - l'ingrédient clé du chocolat - s'est modéré mais reste historiquement élevé, à environ trois fois son niveau d'avant 2022.

Les prix des bonbons au détail ne couvrent toujours pas cette hausse historique, si bien que les fabricants tentent de répercuter les coûts sur les consommateurs afin de rétablir leurs marges bénéficiaires.

Halloween et les occasions saisonnières comme Pâques et la Saint-Valentin sont particulièrement importantes pour les confiseurs, car les consommateurs prévoient un budget pour les friandises des fêtes.

"C'est une question de survie pour nos activités saisonnières", a déclaré Chantal Butler, présidente de la confiserie nord-américaine de Mondelez.

Hershey fait partie des 31 fabricants de produits alimentaires suivis par la banque d'investissement Jeffries qui ont connu la plus forte augmentation du volume de marchandises vendues avec un rabais au cours des quatre semaines se terminant le 4 octobre, selon une note de recherche de Jeffries citant les données de Nielsen.

Les consommateurs adorent les friandises des fêtes de fin d'année, mais pour l'instant, ils veulent "en avoir pour leur argent" et attendent les promotions. Ils ne se désengageront pas des fêtes", a déclaré Katie Thomas, directrice du Kearney Consumer Institute.

Katie Thomas a ajouté que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la taille des emballages, car les entreprises les réduisent pour maintenir les prix stables, une tactique connue sous le nom de "shrinkflation"

"Ce n'est pas seulement le prix, c'est aussi la valeur", a-t-elle déclaré. "Non seulement je ne veux pas payer 30 dollars (pour un sachet de bonbons), mais je ne veux pas non plus payer 30 dollars pour de très petits morceaux de bonbons"

Mardi, le directeur général de Mondelez, Dirk Van de Put, a déclaré que certaines de ses promotions de ces derniers mois n'avaient pas été efficaces, ajoutant que les consommateurs étaient "très préoccupés en général par l'économie"