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Les exportations de la Chine ont battu les attentes en juillet, portées par la "tech"
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 05:44
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(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

Les exportations de la Chine ont dépassé les attentes en juillet, demeurant un pilier de la croissance économique, alors que le développement mondial des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) a continué d'alimenter la demande pour les produits technologiques de pointe.

Dans un contexte de consommation intérieure en berne et de recul des investissements, l'économie chinoise dépend de la demande extérieure pour soutenir sa croissance, une dépendance qui l'expose toutefois à des risques - il n'est pas impossible que des partenaires commerciaux privilégient le protectionnisme en raison des incertitudes liées à la guerre en Iran.

Les exportations chinoises ont progressé en juillet de 23,9% sur un an, montrent des données officielles publiées vendredi, marquant un ralentissement par rapport au mois précédent (+27,0%) mais battant le consensus qui ressortait à +22,2%.

Selon les douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 27,5% sur un an, une croissance conforme aux attentes (+27,9%) après un bond de 36,0% en juin.

Par rapport à la même période l'an dernier, les livraisons de semiconducteurs ont presque doublé en termes de valeur, indiquent les données, tandis que les exportations de l'ensemble des produits technologiques de pointe ont progressé de 40,7%.

Des industries plus traditionnelles doivent toutefois composer avec une demande plus limitée, qui met en exergue le développement inégal de différents pans de l'économie chinoise.

Les décideurs politiques à Pékin ont appelé fin juillet à accélérer la transition vers les nouveaux moteurs de croissance, signalant une priorité accordée au secteur des technologies de pointe.

La deuxième économie mondiale a progressé de 4,7% au premier semestre, restant dans les clous de l'objectif officiel fixé par Pékin pour l'année, entre 4,5% et 5%, mais la croissance a ralenti au deuxième trimestre (4,3%), plombée par la faiblesse de la consommation et des investissements.

D'après les données publiées vendredi, l'excédent commercial de la Chine s'est établi le mois dernier à 112,5 milliards de dollars contre 125,62 milliards de dollars en juin.

Pékin promet de longue date d'accroître ses importations et de promouvoir une balance commerciale équitable.

Mais l'excédent commercial chinois, qui devrait vraisemblablement dépasser les 1.000 milliards de dollars pour une deuxième année consécutive, continue d'agacer les partenaires commerciaux de la Chine, soucieux des répercussions pour leurs propres industries.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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