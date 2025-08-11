Les exportations d'œufs du Brésil vers les États-Unis augmentent après l'apparition de la grippe aviaire, avant l'entrée en vigueur des droits de douane

Les exportations brésiliennes totales d'œufs, y compris les produits frais et transformés, ont augmenté de près de 305 % pour atteindre 5 259 tonnes métriques en juillet, reflétant la forte demande des États-Unis après l'épidémie de grippe aviaire, selon les données compilées par le groupe industriel ABPA lundi. Les États-Unis se sont tournés vers le Brésil après que la grippe aviaire a réduit l'offre nationale d'œufs, augmentant les prix et l'inflation. Cependant, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les produits brésiliens, y compris les œufs, le 6 août.

Au cours des sept premiers mois de 2025, les États-Unis ont été la principale destination des exportations d'œufs brésiliens, avec 18 976 tonnes qui y ont été expédiées au cours de la période, ce qui représente une hausse de 1 419 % et près de 41 millions de dollars de ventes, a indiqué l'ABPA.

Malgré la forte demande américaine pour les importations d'œufs, les droits de douane sur les importations de produits alimentaires brésiliens, y compris le café, le bœuf et les œufs, risquent de réduire les échanges.

L'ABPA a déclaré qu'elle ne pouvait pas encore prédire l'impact des droits de douane sur le commerce des œufs.

"Il est possible que le flux commercial () se maintienne, car la demande nord-américaine reste élevée face à la pénurie du produit", a déclaré Ricardo Santin, directrice de l'ABPA, dans un communiqué.

Les autres principaux acheteurs d'œufs brésiliens sont le Chili, le Japon et le Mexique, selon les données.