Les exportations d'œufs du Brésil en 2025 montent en flèche en raison de la forte demande américaine

Les exportations brésiliennes d'œufs, y compris frais et transformés, ont atteint un record de 40 894 tonnes métriques en 2025 en raison de la forte demande américaine, selon les données compilées par l'Association brésilienne des protéines animales (ABPA) jeudi.

Ce chiffre représente une augmentation de 121,4% par rapport à 2024, lorsque 18 469 tonnes ont été expédiées. Les exportateurs brésiliens d'œufs ont généré un revenu record de 97,2 millions de dollars l'année dernière, soit 147,5 % de plus qu'en 2024, indiquent également les données.

Les États-Unis ont été le plus gros acheteur d'œufs du Brésil l'année dernière, avec des achats totalisant 19 597 tonnes, soit une augmentation de près de 827 % par rapport aux totaux de 2024. Toutefois, les droits de douane imposés par Washington sur une série de produits brésiliens à partir d'août dernier ont réduit les expéditions, a indiqué l'ABPA.

"L'année a été marquée par une forte croissance des exportations vers les États-Unis, une tendance qui s'est ralentie après l'imposition des droits de douane", a déclaré Ricardo Santin, directeur de l'ABPA, dans un communiqué.

Selon lui, les droits de douane ont conduit les entreprises brésiliennes à réorienter leurs ventes vers de nouvelles destinations, en particulier vers le Japon, où les expéditions se sont accélérées au cours des derniers mois de l'année. Parmi les autres grands importateurs d'œufs brésiliens figurent le Chili, le Mexique et les Émirats arabes unis, selon l'ABPA.

Le groupe a également indiqué que les exportations d'œufs brésiliens ont dépassé l'équivalent de 1 % de la production nationale, ce qui constitue une étape importante pour le secteur.